Scogliere, a Ponente ci siamo «A febbraio partono i lavori»

IL PROGETTO

PESARO «Scogliere di Ponente, lavori al via alla fine del mese di febbraio. Entro aprile l'intervento sarà concluso in tempo per la stagione balneare. Rimuovere i massi per sperimentare nuove tecniche contro l'erosione? Va detto alla Regione». Anni e anni di attesa per bagnini e bagnanti, che a suo tempo avevano raccolto più di 3 mila firme, ma questa volta dovremmo davvero esserci.

Il cronoprogramma

Il litorale di viale Trieste, sul lato Ponente, se non ci saranno ritardi burocratici o nell'avvio dell'intervento, dovrebbe avere per l'estate 2020 le scogliere soffolte rafforzate. Un primo stralcio in questa stagione. Lo annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni con parole fortemente attese dai concessionari di spiaggia: «Si sono fatte avanti diverse ditte per partecipare alla gara, a breve apriremo le buste e procederemo con l'affidamento dei lavori. L'obiettivo è quello di partire con il rafforzamento entro la fine di febbraio». Conclusione dell'opera? «Molto - specifica l'amministratore - dipenderà dalle condizioni del mare, ma direi un paio di mesi e forse anche meno, indicativamente per metà aprile». C'è una parte di operatori, tra questi Alessandro Corsini, titolare del Cocobongo che riaprirà per l'estate dopo l'incendio, i quali sostengono che l'erosione si combatte rimuovendo le scogliere e non aggiungendole o rafforzandole, in quanto la presenza dei massi ostacolerebbe il percorso della corrente e l'arrivo di sabbia a riva.

La richiesta

Il locale di Corsini è nella zona di Levate alla fine di viale Trieste, lato Fano. Corsini si è rivolto principalmente alla Regione che ha la competenza per la difesa della costa. E lo stesso fa Belloni: «Le scogliere o si tengono tutte o nessuna, in ogni caso per sperimentare nuove tecniche bisogna scrivere alla Regione, perchè noi ci atteniamo alle indicazioni che ci arrivano da Ancona». A rallentare l'operazione scogliere, c'era stato negli ultimi mesi un intoppo burocratico legato alle autorizzazioni paesaggistiche, tanto che il Comune aveva affidato ad un biologo e naturalista l'incarico per redigere la valutazione di incidenza completa di rapporto ambientale preliminare, in adempimento alle disposizioni di legge vigenti in tema di Valutazioni ambientali. Il Dirigente del Servizio Ambiente della Regione Marche ha dato, prima di Natale, parere positivo alla Valutazione di Incidenza Ambientale delle scogliere di Ponente. Così il Comune ha potuto affidare ad un ingegnere l'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto definitivo, redazione della progettazione esecutiva, oltre all'attività di direzione e collaudo lavori per il primo stralcio.

L'opportunità

Concluso il progetto esecutivo, si è passati all'affidamento per avviare i cantieri, fase nella quale ci troviamo proprio in questi giorni, in attesa di aprire le buste. Sul rafforzamento delle scogliere soffolte di Ponente, per il primo stralcio ci sono a disposizione 430.000 euro, di cui 230mila euro del Comune e 200mila euro della Regione. Il tratto interessato è quello che va dal porto fino al moletto, diviso in due step. Per il secondo stralcio, il cronoprogramma indica la fine lavori per il 2020, comunque in tempo per l'estate 2021. Per questa seconda parte dell'intervento, verranno investiti 350.000 euro, da co-finanziare al 50% tra Comune e Regione. La Cna ieri ha chiesto, dopo Ponente, di pensare anche a Levante e Sottomonte sul fronte difesa della costa. A Sottomonte, i tecnici valutano il rifacimento di sette scogliere all'altezza della zona di Bagni Due Palme e Bagni Margherita, dove l'erosione è presente in maniera costante, e i lavori già effettuati in passato non hanno dato i risultati sperati.

I ripascimenti

Passando ai ripascimenti, a partire da quest'anno per i comuni costieri ci sono procedure semplificate per assegnare le gare, come previsto dal nuovo piano della costa. Per Pesaro, nel 2019 sono stati investiti 90.000 euro, stanziati dal bilancio locale. E 130.000 euro per questa primavera, in arrivo, invece, dalla Regione.

Thomas Delbianco

