Scogliere a Ponente Belloni rassicura

PESARO La titolare di Bagni Tino, e presidente di Cna Balneatori Sabina Cardinalli sforna non solo i piatti per la cena, ma anche tutti gli stati d'animo dei bagnini di ponente sui ritardi per il rinfoltimento delle scogliere soffolte di Ponente. «In 30 anni tante sofferenze, patimenti». Ricci gira la palla all'assessore Enzo Belloni: «La gara è stata fatta, la cifra complessiva del primo stralcio ammonta a 430mila euro, di cui 230mila dal Comune, e 200 mila dalla Regione. Hanno partecipato 12 ditte, ha vinto un'impresa di Trani con un ribasso del 22%, che non è scandaloso. Nel giro di due o tre settimane possiamo iniziare. I tempi sono contingentati, possiamo concludere al massimo entro il 20 aprile, con una breve deroga se fosse necessario. Il lavoro partirà a tenaglia, contestualmente dalla parte di Bagni Tino e sul lato di Bagni Tina. Abbiamo fatto una gara unica con il secondo stralcio», continua Belloni, che poi si focalizza sui ripascimenti: «Quest'anno c'è una parte di costa danneggiata più di altre. In particolare la zona di Sottomonte dopo Bagni Bibi, che ha subito un'erosione importante, che mette a repentaglio la stessa ciclabile, con l'acqua che è arrivata quasi sotto la pista. Non possiamo intervenire troppo presto perchè rischiamo che una mareggiata ci porta via la sabbia già spalmata. Contiamo di finire entro maggio». Gianni Angeloni di Bagni Bibi ha ricordato che nel 2008 è stato fatto un intervento di salpamento delle sette scogliere a Sottomonte, «ma per metà il lavoro è stato fatto male e questo ha comportato danni. Il nostro intento è quello di riuscire a riportare l'opera come avrebbe dovuto essere dodici anni fa, così è incompleta».

