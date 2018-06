Scocca l'ora della ztl il reticolo delle vie e il rebus degli orari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Sarà un weekend bollente pieno di iniziative importanti ma anche segnato da modifiche di routine. Infatti è tempo di ripristinare la Ztl della zona mare. Il provvedimento scatterà nel weekend in arrivo. Lordinanza dellUfficio Viabilità sarà, infatti, valida da sabato 16 giugno fino al 2 settembre, dalle 20.30 alle 7 del giorno successivo dal lunedì al sabato compresi. E dalle 7 alle 7 del giorno successivo la domenica e i giorni festivi. A partire da sabato, quindi, di sera, non si potrà accedere, se non autorizzati...