Schianto in A14, 5 auto e 7 feriti: paura per una donna incinta

L'INCIDENTE

PESARO Pauroso incidente nella notte tra sabato e domenica poco dopo le due lungo il tratto di A14 all'altezza di Gradara nella corsia Sud. Nello schianto sono rimaste coinvolte 5 auto e ferite 7 persone anche se non gravemente. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale il conducente di una Peugeot 206 ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail rimbalzando al centro della carreggiata. Sulla vettura viaggiava anche la moglie in stato di gravidanza.

Pochi secondi dopo è sopraggiunta un'Audi Q7 che non ha potuto evitare l'impatto contro l'auto bloccata in mezzo all'autostrada. A bordo moglie e marito, entrambi di Civitanova. Ne è seguito un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre auto. Ai primi soccorritori, una coppia di pesaresi che stava rientrando a casa da Bologna, è apparsa una scena terrificante con le due vetture direttamente coinvolte, praticamente distrutte.

E il fatto che l'esito degli impatti in sequenza non sia stato devastante rappresenta un vero miracolo. Sul posto la polizia autostradale di Fano, le ambulanze del 118 di Pesaro e di Riccione e i vigili del fuoco di Pesaro. I sette feriti, tra cui la donna incinta e la coppia di Civitanova, sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Pesaro, Riccione e Rimini.

