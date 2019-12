Saziata la fame di posti auto ma il mercato chiede di più

LA SOSTA

PESARO Primo martedì di mercato con la nuova area parcheggio al completo. «Già dalle prime ore era evidente un maggior afflusso di clienti favorito proprio dal parcheggio realizzato sul lato di via Mirabelli commenta Andrea Rinaldi, storico ambulante - il mercato ha sofferto per troppo tempo della carenza di posti auto, ora finalmente con i 100 nuovi stalli si torna a respirare. Altro però resta da fare, soprattutto per le zone del perimetro del San Decenzio più esterne al tratto centrale, fra il parcheggio e il bar».

Il riordino

«Parcheggio al completo, grazie alla sosta con disco orario ogni 90 minuti puntualizza Giovanni Rinaldi, referente Anva Confesercenti il mercato funziona se unito e appetibile con attività che sono fra loro vicine. Per realizzare il parcheggio è stato necessario spostare e collocare su via San Decenzio circa 13 banchi. Negli ultimi anni invece nello spazio dove ora c'è il parking sono state riconsegnate al Comune, circa una trentina di licenze, lasciando così vuota quella parte di mercato». Fra chi attendeva la nuova riorganizzazione c'è Egisto Ciccioni, ambulante da 15 anni: «Non sarà un parcheggio a risolvere i problemi di noi ambulanti, soprattutto per abbigliamento e maglieria ma di certo c'è più ordine e visibilità. Siamo fra i banchi spostati dalla vecchia area ma per diverso tempo anche la nostra attività ha sofferto. E in assenza di posti auto si parcheggiava quasi letteralmente fra i banchi». Anche Alberta Caramelli, commerciante di Riccione guarda con favore al parking.

I suggerimenti

«Se i posti auto fossero arrivati tempo fa, forse si sarebbe evitata una moria di licenze commenta serve una migliore comunicazione, alcune mie clienti non sapevano ancora di poter parcheggiare. Il mio banco è nell'area viola, una delle zone che negli anni si era svuotata. C'erano una cinquantina di banchi poi siamo rimasti solo poche decine. Ora con più posti auto e spazi riassegnati, si sta ripopolando. Cosa fare ancora? Magari un altro punto di ristoro a beneficio delle vie più nascoste e laterali, alle spalle del Tribunale». Per Rita e Donatella ambulanti da oltre 30 anni, le iniziative di animazione dovrebbero essere itineranti e non in una sola location all'ingresso del mercato. «Anche l'area gialla è poco frequentata commenta Giuseppe, ambulante di Rimini c'è poco via e vai e se ci fosse un parcheggio ancora più grande come in progetto, si potrebbe dare un maggiore slancio». Paolo Paci è un ambulante di pelletteria nell'area dei campi da basket: «Dopo l'inaugurazione del bar un paio d'anni fa commenta dagli uffici comunali sulla carta ci era stata assegnata una certa posizione. Ma ora ci troviamo in una posizione più laterale e meno visibile al passeggio. Chiediamo semplicemente di studiare una soluzione anche per questa area del mercato, raggruppando gli ambulanti rimasti e con una disposizione più funzionale».

Le conseguenze

Conseguenza, commentano gli ambulanti dell'area azzurra, sono spazi vuoti fra un posteggio e forse altri cinque ambulanti da gennaio potrebbero riconsegnare la licenza. In effetti una soluzione allo studio del Comune c'è, anticipa Andrea Rinaldi, anche lui referente Anva. «Si dovrà attendere la bella stagione, servono altri cinque-sei mesi per avere un quadro più chiaro su quanti spazi rimarranno vuoti fra chi riconsegna la licenza o chi la sospenderà il prossimo anno. Potrebbero infatti esserci dai 10 ai 15 posti liberi nell'area dei campetti. Solo allora sarà possibile pensare a un'operazione simile a quella attuale con il riordino degli spazi. Si chiederà agli enti o di ricavare altri posteggi per biciclette e scooter, soprattutto in estate, o fra le ipotesi, il Comune potrebbe anche valutare lo spostamento di altri 3- 4 ambulanti che hanno i banchi per la vendita di piante e fiori, magari riposizionandoli nell'area azzurra o in quella dei generi alimentari».

Il ricambio

Per Loredana Pierleoni, ambulante di Fano «occorre intervenire di più su diversificazione merceologica e qualità. Se per esempio un ambulante oggi vuole cedere la licenza non trova altri ambulanti locali disposti ad acquistarla. Banchi prima storici ora vanno per esempio a extracomunitari, soprattutto del Bangladesh. Servirebbe invece rendere il mercato più compatto anche per settori merceologici, selezionando sulla base di materie prime e qualità».

