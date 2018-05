«Sarà un ponte-simbolo ma la città deve crederci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOPESARO Un ponte ciclopedonale tra porto e Baia per collegare velocemente due zone a vocazione, anche, turistica. Sicuramente il progetto del ponte sul Foglia ha colpito l'immaginario di chi ha partecipato al Masterplan del porto e il dibattito è aperto. Per il momento è un progetto realizzato dall'ingegnere Renato Morsiani, che si definisce portolotto doc e ben deciso a lasciare un segno. Il colpo d'occhioCrede nella fattibilità della sua opera e per il professionista il rendering del ponte di collegamento fra una sponda e...