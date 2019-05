Sarà un esecutivo itinerante prima riunione a Ginestreto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRATTATIVEPESARO. Li avevamo lasciati martedì 21 maggio, esattamente dieci giorni fa, con lultima riunione di giunta del mandato. Li ritroveremo martedì prossimo, con la prima riunione del nuovo mandato. Alla guida sempre Matteo Ricci, insieme a lui una buona fetta della squadra uscente, con alcune new entry. Ma la prima seduta dell'esecutivo, non sarà come avviene tutti i martedì, e in qualche riunione straordinaria solitamente il giovedì, in Sala Rossa. Il debutto«La prima riunione della giunta comunale si svolgerà a Ginestreto,...