Sanzioni salate ai monopattini ma non in città

PESARO Due multe da oltre 1000 euro a chi si muove con i monopattini, ma Pesaro tira dritto: «Da noi va tutto bene». Il primo pit-stop per la sperimentazione dei monopattini elettrici si era verificato quest'estate, con il caso accaduto a Milano sotto Ferragosto: la lettera di diffida che l'amministrazione del capoluogo lombardo aveva inviato a sette operatori, e successivo ritiro dalla strada di 1500 mezzi. In quell'occasione il sindaco Matteo Ricci aveva reagito dicendo che Pesaro avrebbe continuato il percorso intrapreso, arrivando a firmare l'ordinanza, che di lì poche settimane ha dato avvio alla sperimentazione per la durata di un anno. Ora nuova battuta d'arresto: la polizia municipale a Torino nel giro di 24 ore ha multato due conducenti di monopattini elettrici con verbali da 1079 euro, riscontrando l'assenza di targa, libretto di circolazione e di assicurazione, con la violazione degli articoli 97 e 193 del codice della strada. «A Pesaro la sperimentazione sui monopattini funziona benissimo e con la flotta della ditta svedese Voi, abbiamo ulteriormente rafforzato la mobilità sostenibile in città», è così intervenuto ieri Ricci su twitter. Poco più di un mese fa è arrivata in città la flotta di 100 monopattini elettrici. Si potrà circolare su Ztl e aree pedonali (come quelle del centro storico) la velocità massima consentita è di sei chilometri all'ora. Mentre nelle zone 30 e ciclabili si può circolare con il limite dei 20 chilometri all'ora. In via Branca, come per le bici, nel tratto tra via Almerici e via Zongo i monopattini non possono girare nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20. I monopattini, dotati di Gps, sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La superficie servita include tutto il centro storico, il lungomare, la zona di Baia Flaminia, il polo scolastico, il parco Miralfiore. Disponibile un'assicurazione gratuita per tutte le corse. Non è prevista alcuna quota mensile o di registrazione. Scaricata l'applicazione Voi sull'app store Android o Ios (o all'indirizzo www.voiscooters.com), è possibile consultare la mappa nell'applicazione per trovare il monopattino più vicino, scansionare il qr code sul monopattino per iniziare la corsa, sbloccare il mezzo e guidarlo.

