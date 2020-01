Santa Veneranda l'irriducibile «Scendiamo ancora in strada»

IL PRESIDIO

PESARO I residenti di Santa Veneranda sono pronti a scendere nuovamente in strada. L'obiettivo è sempre lo stesso: far sentire il fiato sul collo all'Amministrazione comunale nell'accelerare l'avvio dei lavori della circonvallazione. «Ci fermeremo solo quando vedremo i primi picchetti del cantiere», dice Sergio Giacomini del comitato per Santa Veneranda. Nell'assemblea di martedì sera è stato deciso di organizzare una nuova manifestazione di protesta, la quarta, dopo il filotto di sit-in e cortei domenicali dello scorso dicembre.

La trattativa

Il comitato avrebbe voluto organizzare il corteo domenica 26 gennaio nelle ore pomeridiane, ma ieri la Questura, davanti alla richiesta di autorizzazione, ha chiesto di spostare il tutto di una settimana per esigenze di personale. L'iniziativa si terrà così a inizio febbraio, forse anticipata al sabato (oggi dovrebbe arrivare la conferma della data precisa). «Questa volta, partendo sempre dal piazzale davanti alla chiesa del quartiere, ci muoveremo a piedi verso valle, in direzione autostrada, per poi risalire lungo via Bonini - anticipa Alberto Nobili - La convenzione, a parte la bretella di Muraglia partita in anticipo per le eisgenze sulla scadenza dei fondi Fas, obbliga Autostrade a fare un appalto unico per tutte le altre opere. E questo sta bloccando tutto. Le strede sono due: o il Comune ritratta la convenzione, premendo per dare la priorità alla bretella, oppure slega l'arteria di Santa Veneranda dall'abbinamento con il casello, e utilizza una parte dei milioni di euro di fondi statali che arriveranno per la fusione con Monteciccardo, per costruire la circonvallazione».

Il dibattito

Dalla sala alcuni residenti fanno sapere che si accontenterebbero anche di un intervento a due stralci, partendo nel primo tratto dal Lavatoio fino a via Del Rio. Massimo Pagnoni evidenzia che «Ricci ora è sindaco anche di Monteciccardo, ma si è dimenticato di Santa Veneranda. In 50 anni nel quartiere è stato fatto solo un marciapiede». Sono intervenuti anche i consiglieri di quartiere Ugo Schiaratura e Giovanni Del Monte, ed ha relazionato a lungo l'avvocato Corrado Brancati, che tutela gli espropriati: «L'errore più grande è stato quello di non inserire le opere complementari quando è stata progettata la terza corsia. La convenzione è stata chiusa dopo anni di trattative con clausole penalizzanti, che stanno allugando i tempi per i lavori, e massacrando gli espropriati: ne abbiamo già le prove su Muraglia, i proprietari si sono visti recapitare a casa un indennizzo misero per terreni edificabili, come se fossero agricoli». Brancati ieri ha fatto una ricognizione presso «fonti molto attendibili» sull'avanzamento delle opere accessorie, «i cui progetti, compresa circonvallazione e casello, non sono ancora approvati. Devono avere l'ultimo via libera dal ministero. Le opere sono ancora bloccate perchè Autostrade e Comune stanno ancora discutendo sulla questione economica».

Il provvedimento tampone

In attesa che si sblocchi la bretella, Brancati ha proposto di «richiedere al tribunale un provvedimento per modificare in via temporanea la situazione viaria di Santa Veneranda, con un senso unico su via Bonini o blocchi al traffico pesante, motivando l'istanza con problemi di smog, traffico, sicurezza, salute».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA