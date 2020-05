SAN MARINO Il dato in sé è impressionante e rivela la forza e al tempo stesso l'insidia dei numeri. La serenissima Repubblica di San Marino, al confine con la provincia di Pesaro Urbino, detiene il funesto record mondiale della maggior mortalità della pandemia di coronavirus. Lo rivela la statistica globale del sito web Worldometers, puntualmente aggiornata. Lo Stato del Titano con 569 persone contagiate dal 27 febbraio (due giorni dopo il primo caso pesarese rilevato a Vallefoglia), di cui 450 attualmente positive e 41 purtroppo morte, registra il valore più allarmante riguardo alla letalità della malattia, misurata in rapporto alla popolazione. Per rendere confrontabili i dati dei 211 Stati e territori monitorati, il sito internazionale utilizza il parametro del milione di abitanti calibrando su esso casi totali, tamponi e, appunto, decessi. San Marino conta 1.208 vittime ogni milione di abitanti, un dato apparentemente aberrante, perché la repubblica in realtà ha poco meno di 34mila residenti, ma attendibile come indice. La mortalità risulta pressoché doppia di quella del Belgio (secondo Paese in questa ferale graduatoria con 655 deceduti per milione di abitanti) e quasi tripla di quella dell'Italia (quinta con 458, dopo anche Andorra 544 e Spagna 525). San Marino, dunque, è un territorio enormemente più pericolo del nostro per il rischio contagi? Se si utilizza lo stesso parametro del milione di abitanti si scopre che la provincia di Pesaro Urbino ha un indice di mortalità dell'epidemia superiore, pari a 1.359.

Lorenzo Furlani

