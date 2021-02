SAN LORENZO IN CAMPO L'operazione Rientro a scuola in sicurezza' ha raggiunto l'obiettivo: 128 tamponi eseguiti e zero casi positivi riscontrati. Si è svolto ieri, presso la palestra comunale, lo screening gratuito con tamponi rapidi effettuato dal personale del dipartimento di prevenzione dell'Asur, rivolto alle 6 classi in quarantena, 4 della scuola secondaria di primo grado e 2 della primaria. Una situazione che aveva configurato un possibile cluster scolastico di infezione da Covid-19. Sottoposti a tampone anche il personale docente, Ata, tirocinante ed ausiliario-sostegno delle 6 classi. Ottima la partecipazione. «Una operazione doverosa e importante spiega il sindaco Davide Dellonti - per consentire il rientro a scuola in totale sicurezza. Una sicurezza non soltanto per l'ambiente scolastico, ma anche per quello famigliare e le relazioni sociali. Una operazione che consente di interrompere la quarantena prima della scadenza dei 14 giorni e quindi di tornare il prima possibile sui banchi di scuola, in quanto è veramente importante per i ragazzi effettuare la didattica in presenza e avere relazioni fra loro, evitandogli l'isolamento. Un'iniziativa importante anche in per le famiglie, che non hanno dovuto così recarsi dal medico o presso laboratori privati a pagamento. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, e per la collaborazione al dottor Augusto Liverani, alla dirigente scolastica Emanuela Cito, alla Cri di Pergola, alla polizia locale e alla mia squadra».

ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA