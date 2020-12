SAN LORENZO IN CAMPO L'attività ambulatoriale dei medici di medicina generale Angelucci e Di Francesco, in via precauzionale, è stata sospesa, in attesa del responso del tampone molecolare. E' stato istituito un ambulatorio provvisorio. «Per non far venire meno l'assistenza medica di base, in particolar modo per le urgenze spiega il sindaco Davide Dellonti - dopo un lavoro intenso, in accordo con Asur, con i medici di medicina generale di San Lorenzo Angelucci e Di Francesco e grazie alla disponibilità di diversi loro colleghi di Pergola e circondario, si è deciso di procedere con l'istituzione di un ambulatorio provvisorio sostitutivo nei locali, messi a disposizione dal Comune». Si trovano al piano terra della sede Avis (punto prelievi), in via San Demetrio. L'assistenza medica presso l'ambulatorio unico verrà fornita secondo il seguente calendario valido per la prima settimana: oggi (16-18) dottoressa Bartolucci; domani (8.30-10.30) dottor Franceschini; mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 dottor Cesaro e dalle 16 alle 18.30 dottor Enea; giovedì e sabato 2 gennaio (8.30-10:30) dottoressa Contarelli. I successivi calendari, in caso di necessità, verranno comunicati con cadenza settimanale. Per certificazioni varie e per ogni altra necessità i cittadini potranno recarsi anche presso gli ambulatori di Pergola e di Fratte Rosa.

ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA