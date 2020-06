San Giovanni tutta l'area opportunità da sfruttare

PESARO Accolta in un antico convento, la San Giovanni è uno spazio multimediale di pubblica lettura dedicato alla conoscenza e alla contemporaneità, aperto a tutti e festeggia oggi i suoi 18 anni di attività. In 2.000 mq sono disponibili oltre 90.000 documenti tra libri, giornali e riviste, cd musicali, film, fumetti e audiolibri. Un luogo ove si può leggere, studiare, navigare e formarsi in Internet, incontrarsi a iniziative ed eventi per adulti, bambini e famiglie. Alle aree di servizio si affiancano il caffè letterario, la terrazza e il giardino, ambienti dove rilassarsi per una sosta piacevole. Una festa da condividere con tutta la città per una struttura che, insieme alla recente inaugurazione del Museo Nazionale Rossini, è diventata uno dei simboli di Pesaro. Nei suoi 18 anni di vita, la San Giovanni ha contribuito a tenere alto il dibattito culturale del territorio e sicuramente rappresenta una colonna portante del progetto Pesaro Città che legge'. Il programma di oggi partirà alle, 17, previa apertura alle 16.30, con i saluti del sindaco Matteo Ricci e di Daniele Vimini assessore alla Bellezza; alle 17.15, i partner di Pesaro Città che legge riceveranno due gadget del progetto da usare durante le attività per una grafica coordinata; alle 17.30 presentazione dell'iniziativa La terrazza' per rivivere gli spazi tornando alla socialità; dalle 17.45 alle 18.15 letture per bambini (3-6 anni) a cura dell'Area Ragazzi in collaborazione con i Lettori Volontari della biblioteca e per adulti a cura dell'Area Narrativa con la partecipazione del Gruppo di Lettura e il Cinegruppo della biblioteca. Alle 18.30 conclusione conviviale con la torta di compleanno e il brindisi finale. E' importante ricordare che nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore, per partecipare occorre prenotarsi al link www.wepesaro.app. Il Compleanno della San Giovanni è promosso dal Comune di Pesaro e Socioculturale Scs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA