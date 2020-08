«San Decenzio collaborare per il rispetto delle regole»

PESARO Dalla Confesercenti arriva un plauso alle forze dell'ordine e nel caso specifico alla polizia locale di Pesaro per l'attento monitoraggio e la precisa opera di prevenzione che ogni settimana viente attuata nell'area del mercato San Decenzio e che già le scorse settimane ha portato all'allontanamento di lcuni operatori che non rispettavano i protocolli di sicurezza regionali. «Mantenere alta la guardia e far rispettare rigorosamente le misure di prevenzione - si puntualizza - sono gli strumenti più efficaci non solo per evitare la risalita dei contagi, ma anche per garantire la tenuta del nostro sistema economico, permettendo agli operatori di lavorare a regime ed ai clienti di poter visitare il mercato in tutta tranquillità. Nell'area del San Decenzio, infatti, i controlli periodici della polizia Locale ed il comportamento responsabile della stragrande maggioranza degli operatori, che non soltanto si attengono scrupolosamente alle normative anti-covid, ma segnalano loro stessi eventuali comportamenti a rischio, fanno sì che l'acquisto o anche la semplice visita al mercato cittadino, si possano davvero fare in sicurezza. Tutto ciò non può che favorire la ripresa del settore in un momento che, lo riconosciamo, resta difficilissimo e molto incerto e che richiede, quindi, più che mai, una comune assunzione di responsabilità: invitiamo in tal senso anche la clientela al rispetto delle regole che vanno dall'evitare assembramenti all'indossare i dispositivi di protezione, perché solo con la collaborazione di tutti si può mantenere un elevato livello sicurezza. Il mercato San Decenzio, per le caratteristiche logistiche che lo rendono un negozio a cielo aperto e per i controlli periodici e l'attenzione continua posti al rispetto delle normative anti-contagio, offre ai clienti e ai visitatori garanzie elevate che certamente rappresentano un valore aggiunto all'offerta commerciale già ricca, diversificata e conveniente».

