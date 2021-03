SAN COSTANZO I soggetti che sono stati vaccinati nei giorni scorsi con l'AstraZeneca vivono ore di forte apprensione, soprattutto dopo che l'Aifa ha sospeso l'utilizzo di AstraZenica in Italia. Come non bastassero lo stress e la fatica di dover convivere costantemente con l'incubo del contagio da coronavirus, molti operatori delle categorie professionali più esposte come gli operatori scolastici e delle scuole d'infanzia, hanno vissuto un fine settimana ad alta tensione. Ne sa qualcosa l'ex sindaca di San Costanzo Margherita Pedinelli, 40 anni, anche lei vaccinata con il lotto Astra Zeneca ABV5811, il lotto ritirato dalla Regione Marche. Febbre alta per giorni, spossatezza e dolori anche so ora ha superato la reazione.

Anche Samantha Rosati, giovane maestra sancostanzese venerdì si è sottoposta a vaccinazione nella sede più vicina, quella del Codma a Rosciano di Fano. Nessuna reazione avversa nelle prime ore successive all'inoculazione ma la prima notte è stata veramente difficile per il manifestarsi di sintomi di febbre alta (39,3), vomito e dolori articolari. Tempestivamente, la stessa Samantha, operatrice scolastica in una scuola d'infanzia - che già era uscita a gennaio da un lungo periodo di malattia a causa del covid che ha colpito anche suo padre - ha contattato il suo medico di fiducia ed ha assunto Tachipirina e Plasil per abbassare la febbre e il senso di vomito. «Sono stata malissimo, dopo una domenica in cui la febbre era scesa ma non era andata del tutto via, stamattina (ieri ndr) sento ancora dolori e vertigini. Ma soprattutto mi sono svegliata e ho saputo da sola che ero stata vaccinata con un lotto che è stato sospeso». Samantha si era presentata regolarmente al Codma per la vaccinazione e sui social aveva scritto agli amici. «Vaccinarsi? Un dovere etico, morale e civile» invitando tutti a vaccinarsi. Febbre e vomito sono quasi scomparsi, ma non i timori e le paure legata alla sospensione del vaccino.

Jacopo Zuccari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA