«Salviamo il villino Acciarri Lo chiede tutto il quartiere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAPESARO I residenti della zona di Montegranaro - Muraglia riaprono la battaglia contro la costruzione del palazzo di quattro piani previsto nel parco del villino Acciarri, noto anche come la casa dei fantasmi. I residenti, attraverso un comitato, si erano giĆ fatti sentire quasi un anno fa, depositando in Comune le osservazioni al Piano di recupero dell'area compresa tra via Milite Ignoto e la traversa Monte Ardizio. Si torna alla caricaE ora tornano alla carica, presentando un'istanza di annullamento della delibera di...