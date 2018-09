Salute in movimento Per gli anziani lo sport è senza età

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA PESARO Il Comitato Uisp Pesaro Urbino, in collaborazione con il Comune di Pesaro ed Asur Area Vasta 1, lancia il progetto Sport senza età. Si tratta di un ciclo di incontri che prevede per sei mesi due ore settimanali di sport con tutor laureati in scienze motorie ed un'ora di attività ricreativa e di formazione sui corretti stili di vita. «Con l'avanzare dell'età sono molti gli anziani che non fanno più movimento fisico - ricorda Simone Ricciatti, presidente Uisp Pesaro Urbino - ma è proprio grazie a questo che il corpo si...