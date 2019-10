S.Maria dell'Arzilla Sì a 20 abitazioni in villette famigliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LOTTIZZAZIONEPESARO Era dagli anni della crisi che in Comune non si vedevano più operazioni per costruire nuovi lotti di appartamenti, non legate a trasformazioni urbanistiche con cambi di destinazione. I piani relativi a terreni edificabili per il residenziale erano tutti fermi, con i proprietari stretti nella morsa della crisi, che restavano molto cauti prima di avviare le costruzioni. Finora negli ultimi anni il segnale principale era arrivato dalla controtendenza al costruire dei privati, e cioè dalla trasformazione di terreni...