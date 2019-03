Ruspe pronte per il convento Appartamenti nel suo futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOPESARO Dopo la scuola dei pearesi, ovvero l'istituto delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore in viale Cesare Battisti che ha lasciato posto a una palazzina ancora in fase di edificazione, verrà demolito anche un altro luogo simbolo della Pesaro della devozione: l'ex convento delle suore di via Guidi, nel cuore del centro, caratteristico stabile dall'architettura in mattoncini rossi stampato nella memoria degli anta pesaresi. Un'operazione che fa storcere il naso all' opposizione: «Un edificio unico nel suo genere, così si cancella...