Ruota, Ricci gioca il jolly arriva a largo Aldo Moro

PESARO Ruota panoramica, dopo il niet della Soprintendenza a piazzale Matteotti, spunta dal cilindro la location di largo Aldo Moro. Venerdì prossimo, 22 novembre, si parte, ma c'è il rebus parcheggi e viabilità. «Si perderanno al massimo dieci stalli e non ci saranno problemi al traffico», dice il sindaco Matteo Ricci. Che prosegue: «La scelta di piazzale Matteotti era la migliore per la ruota panoramica d' inverno ma la Soprintendenza è contraria a quella ed altre aree del centro».

Il consulto

Una conferma all'anticipazione del Corriere Adriatico. Nel parere della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la bocciatura della ruota nel parcheggio per i motorini dei giardini di piazzale Matteotti viene motivata con il rischio archeologico legato alla presenza della Domus e al fatto che l'installazione andrebbe ad alterare la percezione di Rocca Costanza e Palazzo Baldassini. Niente da fare dunque per quel sito e per l'inaugurazione che sulla carta era prevista per oggi, 15 novembre. Ma alla fine non ci sposterà di tanto, solo di poche decine di metri dal perimetro del centro storico, a Largo Aldo Moro, e il taglio del nastro slitta di una settimana, fissato per venerdì 22 novembre alle 18. Puntualizza il sindaco: «Dopo un lungo confronto con gli enti competenti, i nostri tecnici hanno optato per il posizionamento in largo Aldo Moro su lato dell'ex Bramante. La ruota ci rimarrà fino al 6 gennaio, ma non si escludono proroghe. La ruota non sarà grande, alta 24 metri, con 18 cabine e 8mila punti luce a led, adatta per il periodo natalizio-invernale».

Dibattito aperto

E ancora: «Verrà messa di traverso, togliendo una corsia, e resterà una corsia di passaggio, in modo da non cambiare la viabilità. La troveremo in fondo a via Rossini, alla fine del percorso natalizio e davanti ad attività, locali e piadinerie che insistono su quell'area, andandola a rafforzare. Continuiamo a rendere più accogliente e attrattiva la città». Una risposta diretta anche a chi ieri sui social ha lamentato problemi di circolazione e traffico dentro e intorno al piazzale che è uno dei passaggi per accedere a piazzale Matteotti e al centro provenendo dalla statale 16 o da viale della Repubblica. Piovono i commenti, tra favorevoli e contrari, e non sono pochi coloro che mettono l'accento, come elemento critico, sulla perdita di parcheggi: «Si perderanno al massimo 7-10 posti auto» risponde Ricci. E dopo la Befana? «Per il periodo primaverile-estivo ci piacerebbe trovare un'altra ruota, magari più grande, da mettere nella zona del porto a o Baia Flaminia, comunque in zona mare. Grazie all'imprenditore modenese che ha scelto Pesaro, sarà un investimento a costo zero per il Comune, un rischio imprenditoriale tutto sul privato».

I prezzi e gli orari

A questo proposito, si dice «molto soddisfatto della collaborazione con Pesaro», l'imprenditore modenese Roberto Tamassia. Che da mercoledì prossimo sarà al lavoro per il montaggio: «La corsa durerà cinque minuti, per circa quattro giri». Sui prezzi: «Tre euro per i bambini, quattro euro per gli adulti. Gli orari? Andremo seguendo quelli dei negozi nei giorni feriali: dalle ore 16 alle 20. Mentre nei festivi apriremo anche di mattina e non escludiamo prolungamenti serali». La ruota sarà alta 24 metri con 18 cabine da 6 posti ciascuna, 7 metri di larghezza e 14 metri di lunghezza per la base della ruota, con 8mila punta luci multicolor led e schermo per scritte da tre metri per due. Il giorno dopo, sabato 23 novembre, l'ondata di luci sulla piazza di Natale.

