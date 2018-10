Rubano soldi e sigarette alla stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FURTOPESARO Un bersaglio facile che va sempre di moda: il furto di sigarette. L'altra notte i ladri hanno colpito nel distributore automatico di tabacchi all'esterno del bar autocorriere di via XXIV Maggio. In pratica hanno sfondato la vetrina e hanno asportato non solo decine di pacchi di sigarette contenuti nel distributore. Ma si sono accaniti anche contro la cassettina che contiene i soldi versati dai tabagisti che si fermano a prendere le sigarette. Un bottino ancora da quantificare, ma sicuramente di svariate centinaia di euro. I...