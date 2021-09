Rsa, stretta sui vaccini le strutture accelerano per mettersi in regola

LA PREVENZIONE

PESARO Strutture protette per anziani e Rsa come Casa Aura e Casa Roverella, del complesso Santa Colomba, stanno raccogliendo insieme al Dipartimento di Area Vasta 1 i numeri del personale esterno non sanitario ancora non in regola con la vaccinazione, che per conto delle varie cooperative opera all'interno delle strutture. Tutto in ottemperanza dell'ultimo decreto legge che estende dal 10 ottobre anche a tutti i lavoratori che gravitano attorno alle Rsa (amministrativi, addetti alla cucina, alle pulizie, inservienti, ausiliari, fornitori, operatori spesso esterni ecc... ) l'obbligo vaccinale già introdotto a suo tempo per il personale sanitario e questo in funzione di una maggiore protezione dei soggetti più fragili.

Se consideriamo le due strutture più grandi del territorio del Comune di Pesaro, Casa Aura e Roverella, parliamo di un centinaio di operatori totali, che per conto delle diverse cooperative di servizi accedono in struttura o effettuano consegne. Nello specifico le cooperative fornitrici di prestazioni nelle residenze per anziani sono la Papalini spa per il servizio di lavanderia e sanificazione dei reparti, Labirinto per il personale sanitario e sociosanitario, la Nuovi Orizzonti per il servizio delle pulizie e la cooperativa Solidale per cucina e pasti. Alla Papalini spa che lavora con molte strutture pesaresi la situazione dei vaccinati è per la maggior parte in regola. «Oltre il 90 per cento del personale che entra in strutture commenta Davide Bianchi, referente del servizio per la Papalini ha completato il ciclo vaccinale e quell'1-2% che ancora non si è vaccinato, ha comunque riferito di essersi informato per la prenotazione. Attualmente nelle strutture di Pesaro in cui operiamo non ci sono casi positivi, ma anche nei prossimi mesi continueremo a mantenere le misure previste nell'emergenza, e per quel personale impegnato direttamente nella sanificazione e pulizia del letto di degenza o di un reparto, forniremo le tute monouso. Per quel che riguarda invece l'estensione dell'obbligo vaccinale ci siamo semplicemente limitati già dai mesi scorsi, a fornire nominativi al Dipartimento di Prevenzione Asur, ma anche chi inizialmente non era in regola ha provveduto».

«Fra Casa Aura e Roverella riferisce Gino Grandoni, presidente del consorzio Santa Colomba sono rimasti solo 7 operatori sociosanitari da vaccinare di cui non è dato a noi conoscere il motivo del ritardo, ma fino ad oggi non abbiamo segnalazioni di operatori dichiaratamente no vax. Per ciò che riguarda il vaccino obbligatorio anche per il personale esterno, si sta ultimando il monitoraggio di tutto il personale del polo Santa Colomba fra chi opera direttamente o indirettamente con i pazienti. Attendiamo i numeri definitivi del Distretto sanitario di Pesaro ma a sensazione, si parla di poche unità, soprattutto fra ausiliari e alcuni operatori esterni all'aspetto sanitario e qualora questi non intendono vaccinarsi nei tempi richiesti si provvederà alla segnalazione con eventuali e conseguenti provvedimenti». A Casa Padre Damiani, altra nota casa di riposo cittadina, la direttrice Angela Polselli, anticipa lavori in corso per realizzare uno spazio ancora più isolato e protetto per accogliere familiari e visitatori dei degenti.

«Tutti i nostri operatori che gestiamo direttamente tramite l'associazione, una cinquantina fra sanitari e ausiliari riferisce sono vaccinati da mesi. Ogni giorno, mattina e pomeriggio, ci sono operatori dedicati al controllo con App della carta verde per tutte le visite dall'esterno che entrano direttamente nei reparti. Dai prossimi mesi, Padre Damiani, riuscirà a dotarsi di uno spazio ancora più protetto, delimitato da pareti in plexiglass a cui il visitatore accede solo dall'esterno senza ingresso in struttura, e questo per garantire ancora di più la sicurezza degli ospiti e permettere le visite dei familiari che ancora non sono in regola con la vaccinazione, che potranno vedere e parlare con il proprio congiunto ma senza toccarlo».

