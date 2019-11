Rotonda Bruscoli Il nuovo residence resta una chimera

IL CONTENZIOSO

PESARO Il progetto di Walter Bruscoli titolare dell'omonima Rotonda, che vorrebbe realizzare una piccola struttura ricettiva fra i due porti, sarà ripreso in mano dal Comune. Sì, ma tutto dopo che Comune e Capitaneria avranno siglato l'atto finale che permetta di collegare Calata Caio Duilio a Viale Trieste E' in programma il prossimo 21 novembre forse l'ultimo step di una partita che si trascina da più di un anno. L'Amministrazione accelera con l'obiettivo di rendere possibile il collegamento fra la sede attuale della Capitaneria fino ad estendersi al locale Prima Porto. Ma dall'ufficio patrimonio , spiegano è tutt'altro che semplice. Si cerca il bando della matassa per sbloccare una situazione di impasse che proprio nell'area fra i due porti è ferma dagli anni '50. Per questo allo studio dell'ufficio Patrimonio c'è un atto dove dovranno essere recepite le indicazioni che arrivano dalla Capitaneria e dall'Autorità di Sistema Portuale. «Sono aree da sempre contese - ci spiegano i tecnici comunali e la Capitaneria ha dato precise disposizioni. Il Comune ha portato all'evidenza una serie di carte che documentano alcuni spazi fra i due porti acquisiti fin dagli anni 50, mentre secondo la Capitaneria sono ancora tratti che ricadono invece nel demanio marittimo. Il tratto che dovremo ottenere in disponibilità è proprio quello che serve a realizzare la ciclabile. Percorso che corre lungo la banchina, fra l'ex Consorzio Agrario per arrivare di fronte alla stazione marittima». Partita, commenta anche l'avvocato Matteo Paroli, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale, che dovrebbe chiudersi entro fine anno. «L'obiettivo resta anticipare i tempi per permettere al Comune di realizzare gli interventi sulla viabilità e la riqualificazione dell'area, per questo avvieremo una procedura che ci consente di dare in concessione demaniale al Comune quei tratti necessari a riaprire e collegare la Calata alla parte terminale di viale Trieste . Abbiamo già predisposto gli atti necessari per attivare questa procedura intermedia, in attesa della demanializzazione completa delle aree che spetta al Ministero delle Infrastrutture, ma con un conseguente allungamento dei tempi». Dal progettista del ponte sul Foglia, Renato Morsiani, ai titolari delle attività da diporto, fino al gestore della Rotonda Bruscoli, in tanti attendono che si chiuda la partita. «Solo dopo la formalizzazione degli atti e la concessione delle aree commenta Walter Bruscoli il Comune mi ha assicurato che il progetto fermo da cinque anni per realizzare una struttura ricettiva a tre stelle, potrà rimettersi in moto».

