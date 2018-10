Rotonda a largo Tre Martiri firme e pressing sul Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NODIPESARO Al bar della stazione di benzina Ip dicono che sono stati raccolti cinque fogli pieni di firme. Tutti con un unico obiettivo: una rotatoria a largo Tre Martiri. E' stata avviata una petizione di residenti e commercianti della zona di Soria e dintorni per chiedere all'Amministrazione comunale la rotonda che consenta di regolare il traffico in uno degli snodi più critici della viabilità locale. Da largo Tre Martiri ci si può collegare alla zona centro-mare attraverso il ponte della Statale, oppure andare in direzione Baia...