Rossini vs Naples Anche De Piscopo omaggia il Cigno

IL CONCERTOPESARO Mister Andamento Lento sarà il protagonista della giornata di Ferragosto in piazzale della Libertà questa sera alle 21.30. Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista che ha fatto la storia della musica italiana, torna a Pesaro anche per celebrare Rossini con una chicca di cui però non svela i particolari: «Sarà una sorpresa annuncia dal titolo Rossini vs Naples». Ma non è la prima volta che il grande artista incontra il Cigno: «Feci una ripresa in diretta Rai nel 1991 dal Teatro Rossini, con...