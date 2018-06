Rossini Swim Cup strizza l'occhio anche al turista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MANIFESTAZIONEPESARO Quest'anno non ci sarà Filippo Magnini, ma si potranno osservare da vicino due campioni del mondo come Chad Le Clos e Laslo Cseh. Dal 15 al 17 giugno si svolgerà la nuova edizione dell'unica gara internazionale di nuoto delle Marche in vasca olimpica, la Rossini Swim Cup del Parco della Pace. I due fenomeni alle ultime Olimpiadi di Rio hanno vinto l'argento in 5114 sui 100 metri farfalla insieme a Michael Phelps, salendo in tre sul secondo gradino del podio ex aequo. Venerdì 15 e sabato 16 giugno si rivivranno le...