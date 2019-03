Rossini solo allestimenti hi tech altri 220mila euro per il Museo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL GIOIELLOPESARO Museo Rossini, entro il 1° aprile le manifestazioni di interesse per potersi aggiudicare il bando per l'allestimento per 220mila euro, poi entro il 15 maggio il completamento. Anche se l'inaugurazione potrebbe slittare di qualche settimana. Anche se si farà di tutto per rispettare i tempi. Prende definitivamente forma il museo dedicato al Compositore che sorgerà a Palazzo Antaldi, in via Passeri, al piano nobile della sede della Cassa di Risparmio di Pesaro. L'obiettivoIl museo dedicato alla figura e alle opere di...