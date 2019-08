Rondò definitivo a Loreto «Ma la zona è troppo buia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀPESARO Rondò definitivo, prolungamento del tratto ciclabile verso il centro e il mare, più sicurezza per pedoni e ciclisti, verde con nuove aiuole piantumate. Ecco il progetto dell'Amministrazione per migliorare la mobilità di Largo Madonna di Loreto. Una serie d'interventi strutturali che vedranno la luce a inizio 2020. A sentire le varie attività economiche della zona, l'intervento più atteso resta la rotatoria, ma gli esercizi commerciali chiedono più illuminazione e più controlli sul sistema della sosta. Non solo le...