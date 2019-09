«Rondò a largo Tre Martiri non si tornerà più indietro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Largo Tre Martiri, non si torna più indietro, «lasciamo la rotatoria, ora la viabilità funziona», dice l'assessore alla Mobilità Enzo Belloni. E sono in arrivo le tre rotonde sperimentali a Cattabrighe. Dopo quasi otto mesi di prova, vari aggiustamenti, e diversi dubbi, espressi soprattutto dal sindaco Matteo Ricci, a largo Tre Martiri in Comune hanno ormai deciso di mantenere la situazione attuale. E non tornare indietro, quindi, allo spartritraffico, soluzione che era stata prospettata dopo le lunghe file che si...