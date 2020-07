Rogo nella casa vicina al mercato fiamme e fumo, distrutti 2 garage

L'ALLARME

PESARO Momenti di paura ieri mattina nella zona residenziale di via Poerio, quartiere di Pantano, a soli venti metri dalle bancarelle del mercato San Decenzio. Una colonna di fumo denso e nero si è alzata sovrastando condomini e abitazioni della zona e ben visibile dagli ambulanti. Apprensione fra pesaresi e clienti ancora al mercato, venti minuti dopo le 12. In via precauzionale sono state rimosse una decina di auto parcheggiate nella via subito alle spalle del San Decenzio, vicina all'area del rogo. Quasi tre ore per domare l'incendio e solo intorno alle 15 le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnere le fiamme. La tempestività dei vigili del fuoco che hanno subito circoscritto il rogo, ha impedito conseguenze più serie alle abitazioni vicine. Per i pompieri circa tre ore di lavoro intenso prima per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza i due vani invasi al fuoco.

Il corto circuito

A prendere fuoco due box garage della stessa proprietà a lato dell'abitazione principale, vicini a una serie di case a schiera lungo la stessa via. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, si è trattato di un corto circuito partito da un elettrodomestico, un frigorifero a pozzetto, con un'unica apertura e sistemato in uno dei due garage. All'interno del box, del materiale vario fra plastica e legno, ragion per cui le fiamme si sono propagate con violenza. A bruciare circa 20 metri quadri di spazio: uno dei due garage è andato completamente distrutto mantenendo quasi intatta la sola copertura, l'altro invece è stato parzialmente distrutto mantenendo salvi i muri perimetrali. Il propagarsi del rogo e il fumo hanno causato danni anche a una porzione di muro dell'abitazione di un altro proprietario, confinante e vicino ai box andati a fuoco. Per circoscrivere e spegnere il rogo sono stati inviati sul posto quattro mezzi e dieci uomini dei vigili del fuoco.

Il San Decenzio

Fortunatamente nessuna conseguenza alla zona della bancarelle. «La colonna di fumo era ben visibile racconta Giovanni Rinaldi, dell'omonima bancarella l'incendio si è sviluppato proprio sul retro dell'area del mercato che guarda verso Pantano, alle spalle del bar Ciclone. Proprio per evitare eventuali rischi di auto in sosta sotto il sole, e troppo vicine alla zona da cui proveniva il fumo, polizia locale e vigili, hanno fatto rimuovere auto di residenti delle vie vicine e di pesaresi arrivati al mercato. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi».

Letizia Francesconi

