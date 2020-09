«Rivederli? Come un inno alla gioia»

LA CAMPANELLA

PESARO Come un Inno alla gioia rivedere i bambini ritrovare i propri compagni e la propria maestra. Non c'è forse immagine più bella per tante mamme che ieri mattina, hanno lasciato il proprio bambino alle educatrici dell'asilo o alle insegnanti della scuola primaria e della media.

Tutti gli istituti comprensivi della città ripartono con i migliori propositi, così come la nuova organizzazione nei plessi più numerosi, costretti a orari scaglionati o alla didattica in compresenza. «Il primo giorno di scuola più emozionante di sempre - così il sindaco Matteo Ricci, nel tour fra alcune scuole medie e dell'infanzia». Ad accompagnarlo gli assessori Giuliana Ceccarelli ed Enzo Belloni e un ospite speciale, Andrea Nobili, garante regionale dei diritti alla persona. «Il sorriso che ho ricevuto dai bambini in questo primo giorno commenta l'assessore Ceccarelli è il miglior viatico di questo viaggio che riprende dalle nostre scuole. Per questo il nostro grazie va ad ogni dirigente e ogni insegnante che ha reso possibile questo inizio». Il tour del sindaco ha toccato l'asilo di Vismara, Giardino delle Meraviglie, il nido Girotondo, ed ancora la media Dante Alighieri. Proprio il plesso , che negli ultimi giorni è stato al centro di perplessità e dubbi fra le famiglie per la scelta di più turni orari d'ingresso. «In ogni plesso commenta l'assessore Ceccarelli vengono osservati tutti gli accorgimenti indicati. La rilevazione della temperatura con termo scanner nelle postazioni all'accesso, la mascherina per tutti i bimbi sopra i sei anni. Maestre e docenti della scuola media, poi sono attenti al distanziamento, in classe e anche fra i più piccoli all'esterno, che dovranno restare nei propri gruppi bolla». Sindaco e assessori soddisfatti della partenza in tutte le scuole comunali.

«E' andata piuttosto bene a conferma delle aspettative e dell'impegno che ognuno ha messo per rispettare regole e protocolli e non ci sono state particolari criticità prosegue Ricci - buona la prima, ma ora è importante continuare a farlo bene. Ogni famiglia così come ogni adolescente, dovrà essere molto prudente per altri mesi. Resta la soddisfazione anche per gli interventi di adeguamento che si è riusciti a completare quasi in tutti i plessi, restano ora da ultimare gli spazi per garantire la mensa ad ottobre».

