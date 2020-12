Ristori, scontro tra Vitri e il centrodestra

LA POLEMICA

ancona Ristori per le attività commerciali chiuse da due mesi, al termine della seduta di ieri dedicata al bilancio, è scontro tra la consigliera regionale Micaela Vitri e i consiglieri Nicola Baiocchi (FdI), Giorgio Cancellieri e Luca Serfilippi (Lega) e Giacomo Rossi (Civici Marche). «La Regione dice no ai ristori» ha spiegato con una nota Vitri, che aveva presentato gli emendamenti al bilancio. «Una richiesta semplice e precisa - ha ribadito - prevedere nel Documento economia e finanza regionale (Defr), contributi straordinari a fondo perduto per gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e simili, costretti alla chiusura in base a quanto stabilito dal DPCM del 3 novembre 2020 nelle giornate festive e prefestive». Nell'emendamento è stata indicata la parte esatta del bilancio da correggere, prevedendo eventualmente di scaricare le risorse sul Recovery Fund. «Il secco no della maggioranza di destra, con astensione dei Cinque Stelle, è una delusione per un esercito di lavoratori rimarca Vitri che nella maggior parte dei casi non sono facoltosi imprenditori, ma lavoratori autonomi, commercianti e artigiani. Nell'ultimo mese si sono sentiti quasi presi in giro dalla Regione. Il bando da 10 milioni di euro che l'assessore Mirco Carloni ha definito contributo alla ripartenza, aperto per 5 cinque giorni fino al 23 dicembre, in realtà è stato una beffa. Nei fatti ha distribuito indistintamente, a prescindere dalle entrate, mille euro per ogni attività, dei quali l'89% vincolati ad essere reinvestiti».

La replica

«La consigliera Vitri, seppure nuova alla politica, sembra aver acquisito subito il brutto vizio a cui il PD ci ha abituato: l'ipocrisia - è la replica della destra di governo regionale in una nota - In merito all'emendamento di cui la Vitri lamenta la bocciatura, bisogna sottolineare che la consigliera si sia dimenticata di dire una grande verità. Le attività nei centri e nei parchi commerciali sono state penalizzate per le scelte non dettate da alcuna logica dei DPCM voluti dal governo a guida PD-5stelle. La Regione Marche fin da subito in tutte le sedi istituzionali e di confronto con lo Stato, ha segnalato la disparità di trattamento. L'assessore alle attività produttive Carloni si è rivolto al Ministero per chiedere che il Governo tornasse sui suoi passi, appello che purtroppo è rimasto inascoltato. La Vitri ignora anche che i ristori causati dalle chiusure forzate imposte dai Dpcm competono allo Stato e non alla Regione. I 10 milioni di contributo straordinario per la ripartenza che la regione Marche ha messo in campo sono stati erogati con questa procedura una tantum perché questa modalità è il modo più veloce e rapido per supportare e dare un sostegno di investimenti alle aziende in sofferenza. Sappiamo benissimo che questa non è la soluzione a tutti i mali, ma quel bando da erogare entro la fine dell'anno... Parlare di contributi in base al fatturato di un'azienda significa avviare un iter di verifiche e certificazioni di bilancio che ha procedure lunghissime... Con queste sue affermazioni la Vitri dimostra in modo palese di non conoscere il funzionamento di queste procedure... La linea della maggioranza è stata di bocciare l'emendamento come tutti gli altri del PD perché nella stesura del primo bilancio regionale del Centrodestra quello che più si voleva dimostrare era la lontananza da quell'esperienza fallimentare della sinistra che negli scorsi anni aveva saputo portare avanti una politica clientelare».

