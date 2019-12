Rischio sismico, pochi i controlli «Necessaria più consapevolezza»

LA SICUREZZA

PESARO Poche le richieste di far controllare le proprie abitazioni rispetto al tema del rischio sismico. Ma ingegneri e architetti non si arrendono e puntano a sensibilizzare i cittadini. Anche perché, tra decreti decennali e registri introvabili, il patrimonio immobiliare provinciale ha intere zone costruite senza regole antisismiche. E' appena finita la campagna Diamoci una scossa, dedicata alla prevenzione. Architetti e ingegneri esperti in materia a disposizione per spiegare le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio come le modalità costruttive, l'area di costruzione, la normativa esistente al momento della costruzione.

Ma anche fornire tutte le informazioni sulle agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero. L'iniziativa era finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Lo scorso anno la Giornata ha visto l'organizzazione di oltre 500 piazze della prevenzione sismica su tutto il territorio italiano, oltre 7.000 professionisti coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, circa 90.000 abitazioni raggiunte con le visite tecniche ma soprattutto circa 500.000 cittadini informati attraverso il materiale di comunicazione. Il presidente dell'Ordine degli ingegneri Giorgio Fazi sottolinea alcuni concetti che fanno capire la situazione locale.

«Il nostro è un territorio sismicamente attivo, questo è un dato certo. Nel 1927 Pesaro era stata classificata come zona sismica assieme a Rimini, ma nel 1941 alcune pressioni sul Duce fecero sì che questa zona fu cancellata da quelle attive. Dunque la conseguenza è ovvia. La ricostruzione del dopoguerra e soprattutto la forte espansione abitativa degli anni del boom, avvenne senza regole antisismiche. La città è raddoppiata, ma senza seguire regole di protezione verso i terremoti. Non esiste un censimento, ma il centro storico non segue regole antisismiche e questo vale almeno per il 60% delle abitazioni». Ma niente allarmismi. «Questo non significa che le case non abbiano resistenza. Se guardiamo alla regolarità in pianta e all'altezza possiamo parlare di riserve di resistenza e buoni materiali che sono uno scudo attivo nei confronti di eventi sismici. Dal 1983 le Marche tornano nella seconda categoria come territorio sismico con conseguenti normative rispetto alle costruzioni». Grazie all'iniziativa alcune famiglie si sono avvicinate chiedendo un controllo della propria abitazione. L'anno scorso furono una cinquantina le richieste che hanno portato ad effettuare 40 visite con 25 esperti tra palazzi e case. «Abbiamo classificato gli immobili in una fascia gialla, ovvero l'area in cui sono consigliati approfondimenti. E in due casi la fascia rossa, quella più a rischio, seppur situazioni di abitazioni isolate in provincia». Ma quest'anno le richieste sono state meno, una quindicina.

«Questo dipende dal fatto che l'eco del terremoto è lontana. Ma non deve mai accadere di rimuovere il pensiero del terremoto. L'obiettivo è lavorare per rendere edifici più sicuri perché non sappiamo nella vita dell'edificio cosa potrebbe succedere». E in questo c'è un ultimo ostacolo. «Dal 1971 la tracciabilità dei documenti di costruzione sono al genio civile e questo ci aiuta a stabilire quali regole siano state usate. Ma prima finiva tutto in Prefettura ed è difficile rintracciare quei documenti. È come avere un vuoto rispetto alla vita dell'edificio». Mai abbassare la guardia e soprattutto è bene sapere che esistono possibilità di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con l'incentivo del Sisma Bonus. Il contributo che lo Stato riserva per interventi di riduzione del rischio sismico arriva fino all'85% dell'importo delle spese. Ad esempio, su lavori per 50.000 euro, se ne pagheranno alla fine 7.500 grazie al bonus.

