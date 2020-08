Rinnovo del contratto per la refezione nei nidi per l'infanzia Un bando del Comune

FANO Quasi a voler rassicurare i sindacati sul rinnovo del contratto mensa nelle scuole comunali e statali dell'infanzia a favore delle cooperative, l'Amministrazione Comunale di Fano, ha emesso un bando di gara, finalizzato ad assegnare il servizio per il prossimo anno scolastico. Alla ristorazione scolastica Fano ha sempre assegnato una funzione di educazione alimentare avvalorata ancor più negli ultimi anni con i progetti europei, i laboratori di educazione alimentare nelle classi e con i genitori, che hanno messo in evidenza il ruolo del consumo del pasto a scuola in direzione di una sana alimentazione svolta in momenti di relazione condivisa. La validità del menù è stata riconosciuta anche a livello nazionale nella classifica dell'Osservatorio di Foodinsider. Il menù scolastico risponde alle caratteristiche di varietà, stagionalità, qualità nutrizionale ed è articolato su 4 settimane e secondo la stagionalità: autunno-inverno e primavera estate. Viene elaborato dal dietista tenendo conto delle linee di indirizzo e normative del Ministero della Salute e dell'Ambiente, in collaborazione con i cuochi, i rappresentanti dei Comitati Mensa, Insegnanti e vidimato da Asur. Magari inizialmente non sempre corrisponde ai gusti dei bambini, ma il più delle volte la funzione educativa ha successo. Nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie il servizio ha inizio nella seconda quindicina di settembre; negli asili nido e nei raccordi si incomincia dall'inizio del mese. Il servizio richiesto prevede la preparazione dei pasti prodotti in legame freddo caldo nelle cucine presenti all'interno delle strutture comunali per l'infanzia. Tali pasti sono destinati sia ai bambini sia al personale scolastico. In ogni cucina deve essere presente almeno un cuoco inquadrato nel corrispondente livello professionale per almeno 6 ore giornaliere. Il servizio di distribuzione, dove richiesto, deve avere un rapporto con l'utenza di almeno 1a 35 o 1 per sezione. Oltre ai pasti di metà giornata, nei nidi, nei raccordi e nelle scuole dell'infanzia è richiesta la fornitura della frutta fresca a metà mattina come spuntino. Nel menù del Nido è compresa anche la merenda. L'acqua minerale dovrà essere fornita rigorosamente in vetro.

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA