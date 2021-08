Rinasce via dell'Acquedotto «Non sarà più l'area reietta voglio i giovani e le famiglie»

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Dopo la parziale inaugurazione del bocciodromo lo scorso inverno, a lavori dell'impianto ultimati, via dell'Acquedotto prosegue nella trasformazione di un'area considerata il retrobottega della città. Sul piatto ci sono gli 11 milioni del Bando delle periferie da sfruttare investendo nella rivoluzione della zona più reietta di Pesaro. E un passo per volta l'area si trasforma. Il passo è anche l'inaugurazione della zona ricreativa e dello SportEat, una nuova realtà di bar-ristorante all'interno del bocciodromo comunale, gestito dallo storico circolo Concordia, che riporta la zona ad essere vissuta e fruita da un pubblico di tutte le età, grazie alla presenza anche delle piste da skate e pump track. L'omaggio del nuovo bocciodromo legato ad una tradizione sportiva di lunga data della città, che meritava di essere vissuta anche per il suo valore di aggregazione e socialità che ne fanno uno sport esemplificativo della nostra cultura popolare, è stata valorizzata con un impianto nuovo, sportivo e moderno, dove poter fare gare di respiro nazionale, che sostituisse il vecchio impianto del Concordia in via Foscolo.

La tradizione

Spirito di squadra e aggregazione sono al centro della sinergia tra sport e food in questa nuova area di via dell'Acquedotto, dove ieri si è ufficialmente inaugurato il nuovo Bocciodromo e l'adiacente spazio ricreativo, alla presenza dei gestori, insieme al sindaco Matteo Ricci, l'assessore all'Operatività Enzo Belloni e l'assessore alla Coesione Mila Della Dora. Petroccione, referente della nota pizzeria C'era una volta, ha accettato la sfida di realizzare anche un'area di ristoro vincendo il bando per la struttura dedicata al food, con l'intento di dare ai giovani un motivo in più per frequentare l'area sportiva. E la risposta della città è stata piena, con centinaia di giovani e giovanissimi che hanno riempito le piste di skate e pump track con entusiasmo. «Sarà forse difficile dare delle regole - ha commentato Petroccione - perché sono tutti ragazzi abituati a vivere negli angoli della città, ma qui troveranno un modo per convivere insieme sia a livello sportivo che sociale». Un luogo che può solo crescere e migliorare, soprattutto dopo lo spostamento della raccolta differenziata nella zona industriale. All'inizio, spostare qui il bocciodromo è sembrato di averlo emarginato ulteriormente, ma l'idea è stata fin da subito di portare persone in un luogo dove prima c'era il degrado, come sottolinea il sindaco Ricci.

Forza, venite gente

«Le persone che frequentano i luoghi sono il miglior antidoto contro il degrado. L'idea era quella di fare diventare questo spazio sempre più intergenerazionale, e quindi il fatto che a questo bando abbiano risposto attività che cercano la connessione con i ragazzi è servito a creare questa sera una grande festa in un incrocio di generazioni». Ma il progetto è ben più ampio: «Vogliamo completare il progetto, creando anche uno spazio per il parkour: un luogo per attività sportive unico nel centro Italia, ma non solo: nell'area tra il Teatro della Piccola Ribalta e il centro sportivo nascerà uno spazio per la musica per i ragazzi, musica dal vivo e speriamo il prima possibile di poter tornare anche a ballare. Inoltre, nel parco 25 Aprile, ci saranno altre attività legate alle famiglie e tutta quest'area verrà collegata, verso il parco Miralfiore, con un ponte ciclopedonale, con la ciclabile del quartiere Tombaccia. Una zona che diventerà un incrocio ciclabile da tutti i quartieri della città. Rifaremo tutto il parcheggio, il sistema di sicurezza e al tempo stesso nasceranno anche altre attività». Il sindaco annuncia una serie di novità ogni sei mesi, per una trasformazione totale di un'area che diventerà una delle più attrattive e vive della città e questo è stato solo il primo passo fondamentale per il decollo ufficiale di questo progetto.

Elisabetta Marsigli

