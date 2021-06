Rimodulazione della sosta e isola pedonale al mare Divieti validi dal 19 giugno

LA VIABILITÀ

PESARO Aree pedonali in viale Trieste, domani al via i lavori. Stop alla soste alla circolazione con rimozione. L'Apu scatterà il 19 giugno. E a Villa Marina arrivano le auto. Il bis delle due aree pedonali sul lato ponente del lungomare (Zara-Ninchi e Marconi-Pola) è ormai servito. Che non ci fosse nessuna volontà di fare marcia indietro, nonostante i malumori emersi dalle categorie commerciali, e più di recente anche nell'assemblea degli albergatori, l'amministrazione comunale lo aveva già ribadito a voce. Ma ora con l'arrivo dei cartelli di inizio lavori per l'allestimento delle Apu, e la pubblicazione degli atti, con una spesa di 81 mila euro (vedi dettagli costi nel box) è arrivata la conferma ufficiale.

L'ufficialità

L'ordinanza numero 991 firmata dal comandante dei vigili urbani Francesca Muzzini, prevede il divieto di sosta h-24 con rimozione, e divieto di circolazione (eccetto per i veicoli impiegati nei lavori) in viale Trieste (tratto tra viale Zara e via Ninchi e tratto tra viale Marconi e via Pola), viale Fiume (tratto tra viale Trento e viale Trieste), via Leonardo Da Vinci (tratto tra viale Trento e viale Trieste) da attuarsi per stato di avanzamento lavori, fino all'11 giugno (anche se i cartelli presenti sulla strada indicano i divieti validi fino al 16 giugno). Le aree pedonali scatteranno a partire da sabato 19 giugno e andranno avanti fino al 4 settembre. Intanto, è stato aperto già da giovedì il nuovo parcheggio gratuito a Villa Marina, diventato di proprietà comunale. Ieri mattina le auto hanno iniziato ad occupare parte dei 160 stalli disponibili, soprattutto persone dirette verso le spiagge.

Procedura già testata

«L'operazione è già stata sperimentata lo scorso anno, con degli ottimi risultati - affermano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni - Lo spazio di sosta aperto H24, viene migliorato grazie all'impianto di illuminazione, alla sistemazione della segnaletica, alla disposizione di new jersey in cemento nel lato vicino alla piscina per evitare la sosta selvaggia e di funicelle a delimitare i restanti posteggi in attesa degli interventi definitivi che saranno fatti al termine della stagione. E che ci permetteranno, a partire dalla prossima primavera, di destinare anche delle postazioni ai camperisti. L'operazione completa anche la nostra visione che punta tutto sul regalare più spazi ai pesaresi e alle attività e a ripensare la mobilità della zona porto e lungomare grazie anche alla pedonalizzazione e all'allestimento di viale Trieste».

Lo sport

Oltre al parcheggio, l'altro sito verrà invece destinato ad attività sportive. Resta da risolvere il nodo del complesso che ospita l'ex colonia, che l'Inps metterà di nuovo in vendita, puntando questa volta sugli incentivi per la trasformazione urbana. La palazzina della ex Pesaro Studi, che resta dell'Inps, verrà invece utilizzata per ospitare gli studenti della scuola Dante Alighieri, durante il periodo dei lavori nell'istituto di Soria. Integra la modifica degli spazi nella zona mare l'istituzione della Ztl in viale Trieste.

Cosa cambia

In particolare nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara, tra viale Pola e viale Gorizia e nelle vie di accesso a viale Trieste da viale Trento, nello specifico: viale Lanfranco, viale Zara, viale Pola, viale Rovereto, viale Monfalcone, via Paterni. La zona a traffico limitata è valida dalle ore 21 alle 7 del venerdì, sabato, domenica; e dalle ore 21 della domenica alle 7 del lunedì e dei giorni festivi da giugno al quattro settembre.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA