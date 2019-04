Rifiuti, bollette più leggere con porta a porta ovunque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOPESARO L'applicazione della tariffa puntuale ha due obiettivi: arrivare una bolletta rifiuti più leggera ed equa per gli utenti virtuosi e spingere ancora di più sul sistema della raccolta differenziata incrementando la percentuale che ora vede Pesaro sfiorare il 70 per cento, ma con l'obiettivo del 75 per cento. Il Comune, insieme a Marche Multiservizi, ormai ha imboccato la strada e domani con la discussione in giunta dell'atto di indirizzo si aggiungerò un ulteriore tassello anche se poi tutto sarà lasciato in eredità alla...