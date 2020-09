Ricoverato in ospedale un 25enne in quarantena

PESARO C'è anche un giovane di 25 anni fra i ricoveri Covid positivi, nel reparto di Malattie infettive di Marche Nord. Già curato a domicilio dai sanitari del Distretto e dalle unità di medici Usca, venerdì è stato però necessario il trasferimento agli Infettivi. Le sue condizioni comunque rimangono stabili ma sotto stretta osservazione. Il giovane presenta la polmonite da Covid, ed era già in isolamento domiciliare da giorni. Prima l'arrivo venerdì al pronto soccorso di Urbino, poi il trasferimento a Pesaro e la presa in carico alle Malattie infettive, dove è attualmente ricoverato e sottoposto al Protocollo di cura Covid. Già asmatico, il virus gli ha provocato difficoltà respiratorie ancora più serie. Il Distretto di Pesaro intanto ha reso noti gli ultimi dati sull'evoluzione dell'indagine epidemiologica sul territorio. I nuovi casi positivi, anche non sintomatici, riscontrati solo nell'ultima settimana sono riferiti per la maggior parte a nuclei familiari particolarmente numerosi, che risiedono nell'hinterland pesarese, di origine albanese e tutti di rientro dai paesi di origine, monitorati costantemente dai sanitari e dalle unità speciali Usca. «I nuovi soggetti positivi o che non riescono a negativizzarsi, anche dopo diversi tamponi eseguiti ha riferito il responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Eugenio Carlotti sono per la maggior parte famiglie di origine albanese, anche con quattro o cinque componenti positivi nello stesso momento, e conviventi. Soggetti e nuclei di rientro dall'estero e o dai rispettivi paesi». Per la dottoressa Esposto, coordinatrice del Distretto di Pesaro, l'evoluzione epidemiologica è soprattutto una questione di numeri: «Se aumentano i casi di soggetti sintomatici riferisce aumentano in proporzione anche i ricoveri nei reparti ospedalieri per acuti, e ci sono casi che richiedono un'ospedalizzazione anche in Rianimazione. La nostra analisi epidemiologica di Area Vasta, mostra comunque che il virus può essere ancora aggressivo. Ad oggi abbiamo superato le 22 mila persone poste in quarantena nella provincia, fin dall'inizio della pandemia E viaggiamo nell'ordine, a conti fatti, di mille persone in più positive, in media ogni 15 giorni».

