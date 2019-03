Riconoscimenti Legambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Riciclo, sono 34 i Comuni premiati come più virtuosiSono 34 i Comuni Ricicloni della provincia di Pesaro e Urbino, ovvero i Comuni più virtuosi che nel 2017 hanno superato l'obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata, con punte addirittura superiori all'86% come il Comune di Peglio (86,25%). Tra questi, 10 Comuni hanno anche ottenuto il riconoscimento speciale di Comuni Rifiuti Free, essendosi distinti non solo per una buona raccolta differenziata, ma anche per la qualità delle attività di riciclo e per le buone politiche di...