Richiamo all'ordine del Prefetto «Attenzione»

PESARO Convocata e presieduta dal Prefetto Tommaso Ricciardi una riunione finalizzata alla programmazione delle attività operative utili a prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e d'interfaccia durante la stagione estiva in corso. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di polizia, il Direttore del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri Forestali, della Capitaneria di Porto, dell'Anas, della Provincia, dell'Ente Parco San Bartolo e di tutti gli altri Enti che concorrono nell'attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno. Nel corso della riunione, il Prefetto, in considerazione anche delle raccomandazioni operative diramate con apposita circolare dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha verificato lo stato di avanzamento delle iniziative messe in campo da tutte le componenti del sistema, a vario titolo interessate, per prevenire il possibile innesco di roghi all'interno del territorio provinciale. La Regione Marche ha confermato il proprio quadro organizzativo ed ha ribadito l'importanza del contributo offerto dalle squadre dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali nell'azione di prevenzione e contrasto, grazie alle convenzioni appositamente stipulate, oltre all'ausilio dei volontari AIB (Antincendi Boschivi) specificamente formati. La presenza di abbondante vegetazione secca ai margini delle strade statali, provinciali e comunali o nei fondi incolti o a ridosso delle aree antropizzate, unitamente a possibili comportamenti scorretti da parte degli utenti delle strade, costituiscono situazioni di elevato rischio in grado di mettere a repentaglio la pubblica e privata incolumità.

Al fine di ridurre al minimo detti rischi, sono stati sensibilizzati l'ANAS, la Provincia e i Comuni a mantenere pulite, mediante taglio e/o rimozione della vegetazione, tutte le aree di uso pubblico dove vengono esercitate attività in grado di concretizzare, anche indirettamente, rischi di incendio (aree di sosta, aree pic-nic, aree di pertinenza delle strade).

