Ricercato, è braccato dopo inseguimento

L'INDAGINEFANO Ricercato per una serie di colpi e con alle spalle una condanna per spaccio di coca a cui si va aggiunta un'espulsione è stato braccato e arrestato dopo un rocambolesco inseguimento nel quartiere fanese di Centinarola. A finire in carcere un albanese di 30 anni, volto noto ai carabinieri di Fano poiché ritenuto responsabile di diversi furti in abitazione commessi nel Pesarese. Tutto si è svolto giovedì pomeriggio quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo di Fano ha notato l'uomo davanti ad un bar del...