«Ricci vedetta della sanità ha informato il Prefetto?»

LA SANITÀ

PESARO Nessuno risponde ma Giulia Marchionni e Daniele Malandrino (consiglieri di opposizione) continuano a porre domande al sindaco e alla sua giunta sulla situazione sanitaria. Depositata la terza interrogazione sul tema.

Il monitoraggio

Questione n. 1: Le visite periodiche (quindicinali) di Matteo Ricci alle strutture sanitarie dell'Area Vasta 1 e in particolare all'azienda ospedaliera Marche Nord. Sulla ragione del suo monitoraggio lo stesso sindaco aveva spiegato di non averlo inaugurato prima perché aveva piena fiducia nell'operato dell'ex governatore Ceriscioli. «Tale affermazione - scrivono i consiglieri di Prima C'è Pesaro e Fratelli d'Italia - si presta a molteplici interpretazioni nel senso che non è chiaro se ciò significhi tout court sfiducia istituzionale nei confronti del nuovo assessore alla Salute Saltamartini o piuttosto nei confronti dell'attuale direzione generale di Marche Nord e dell'Area vasta 1 rimaste orfane della loro guida spirituale prima ancora che politico programmatica regionale rappresentata da Ceriscioli». Insomma qual è il bersaglio di Ricci con questa esautorante opera di controllo?

Questione n. 2: L'uomo solo al comando: «Essendo risultati scandalosamente inefficaci i vari organismi di partecipazione degli Enti locali leggasi conferenza dei sindaci e manco a dirlo dei cittadini, va chiarito se lei abbia deciso more solito di fare tutto da solo in virtù di prerogative che non si sa bene se appartengano solo a lei oppure anche gli altri sindaci della provincia avendo sia l'Area Vasta che l'Azienda Ospedaliera Marche Nord valenza provinciale».

La foto galeotta

Questione n. 3: Se tutti facessero come Ricci

«Apparirà interessante - prosegue l'interrogazione - verificare cosa accadrebbe qualora gli altri sindaci della provincia non perché animati da sfiducia nei confronti dell'assessore Saltamartini ma quali autorità sanitarie dei rispettivi Comuni decidessero di recarsi in visita ogni 15 giorni all'azienda ospedaliera Marche Nord per assumere doverose informazioni pertinenti in quanto afferenti la tutela della salute dei loro concittadini e magari nel occasione per fare come lei signor sindaco una foto con la dottoressa Capalbo e suoi stretti collaboratori.

Diritti e doveri

Questione n. 4: Citando il Regio decreto 1265/1934 e il Testo Unico degli Enti locali ma anche la sentenza del 16 aprile 2004 della Corte di Cassazione i due consiglieri ricordano al sindaco «che esercita le funzioni di autorità sanitaria non come organo del Comune ma dello Stato e che quale organo di governo intrattiene rapporti con il Prefetto e nei confronti di quest'ultimo ha doveri di informativa». Insomma è dovere di Ricci informare il Prefetto delle incongruenze che rileva nella gestione dell'Azienda ospedale e dell'Area vasta. Prefetto e nei confronti di quest'ultimo ha doveri di informativa. Che i diritti/doveri attengono, naturalmente, a tutti i sindaci della provincia e non solo a quello di Pesaro tanto è vero che il Prefetto può disporre ispezioni per verificare il regolare funzionamento dei servizi ed inoltre. Dove un sindaco non adempie ai compiti stabiliti dal testo Unico, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento dei compiti stessi».

I tre quesiti

Infine i quesiti per i quali Marchionni e Malandrino chiedono urgente risposta scritta. Il sindaco intende riferire dettagliatamente e puntualmente al consiglio comunale sugli esiti delle varie visite anche future in particolare a Marche Nord rese note all'opinione pubblica da inequivocabile documentazione fotografica riportata dalla stampa? Seconda domanda: «Tra i dati e gli elementi conoscitivi acquisiti nelle circostanze delle visite a Marche Nord ci sono anche quelli relativi alla sconcertante vicenda del dirigente biologo dottor Massimo Valentini sulle quali i sottoscritti hanno presentato da tempo ben due interrogazioni di cui attendono risposta scritta? E infine: «Ha riferito al Prefetto sugli esiti delle predette visite in quanto quale autorità sanitaria locale ella ha dovere di informativa nei confronti del Prefetto medesimo?.

Silvia Sinibaldi

