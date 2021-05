Ricci sul turismo

PESARO «La Bandiera Blu arriverà anche a Baia Flaminia - dice il sindaco Ricci - ma godetevi questo mare, pulito come gli altri, la presenza delle tartarughe lo dimostra. Stagione turistica? Il richiamo del vaccino inciderà sulle vacanze. Ma sarà una stagione positiva, ne sono sicuro. E tra qualche giorno presentiamo gli eventi: faremo solo quelli possibili e dove potremo rintracciare le persone». Riflettori accesi in questo weekend su Baia Flaminia, dove ci sono 1300 atleti tra triathlon e duathlon. La spiaggia sotto il San Bartolo non è riuscita nemmeno quest'anno ad ottenere la Bandiera Blu, riconfermata per viale Trieste e Sottomonte. Ma il sindaco Matteo Ricci vuole lanciare un assist proprio verso l'acqua della Baia. «Purtroppo qualche anno fa per soli due giorni la Baia ha avuto dati non favorevoli. E' la dimostrazione che l'assegnazione della Bandiera Blu non è una cosa da poco, devi dimostrare dati ambientali positivi al 100%. Ma abbiamo comunque tre spiagge su 4 Bandiera Blu da tanti anni. Il mare Adriatico in questa zona è migliore che in altre parti d'Italia. Un po' alla volta arriverà anche in Baia, il fatto che ci sono le tartarughe vuol dire che l'acqua è pulita. Per il resto sono convinto che la stagione andrà bene, è chiaro che ci sono ancora molte incertezze. Credo che ci saranno molte prenotazioni sotto data, una tendenza già presente negli ultimi anni. C'è il tema del richiamo della vaccinazione che inciderà anche sulle date, abbiamo organizzato un calendario turistico molto bello, mantenendo solo gli eventi possibili, dove si può prenotare, dove possiamo rintracciare le persone, avere posti riservati. Ma sarà una stagione bella».

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA