Ricci investe sulla cicogna un poker per la maternità

I PROVVEDIMENTIPESARO Non solo torre, parcheggi e piste ciclabili: il sindaco pensa anche alla mamme presenti e future con l'occhio rivolto agli assodati problemi di denatalità che coinvolgono tutto il nostro Paese e in cui Pesaro non fa eccezione. Il sindaco Matteo Ricci lancia il Pacchetto maternità, proposte per incentivare le nascite, in calo anche a Pesaro e per dare un aiuto alle famiglie con più figli. Sconti sulle tariffe mensa dei nidi e delle scuole elementari, contributo ai nuovi nati nel 2020 e ampliamento del bonus bebè...