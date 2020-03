Ricci e Ceriscioli insieme in visita al San Salvatore

PESARO Dove non ha potuto la politica forse potrà il virus cinese. Questa mattina infatti il sindaco Matteo Ricci insieme al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, andrà all'ospedale San Salvatore per ringraziare tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno facendo e insieme fare il punto della situazione. «Sarà anche l'occasione - ha spiegato Ricci - per analizzare l'andamento dei diversi casi positivi della provincia di Pesaro e Urbino: è importante capire infatti il tasso di crescita, la tendenza alla guarigione e i casi più complicati».

Un'uscita a due che non si registrava da tempo e che rompe un periodo tumultuoso, vissuto su fronti opposti all'interno del Pd, nel dibattito sulla candidatura regionale e da ultimo nell'approccio all'emergenza Coronavirus. I due si sono evitati anche fisicamente: mai insieme in alcuna iniziativa, con il sindaco che ha disertato anche l'imperdibile cena di Sant'Antonio a Villa Fastiggi e da ultimo in Prefettura dove, in occasione della riunione del Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica allargata a tutti i sindaci della provincia, dedicato al Covid-19, dello scorso 27 febbraio, si è fatto sostituire dal vice Daniele Vimini.

Senza dubbio una fase di pax sociale tra i due doveva scattare anche perché ormai la partita sulle Regionali, al di là di come andrà a finire, tra i due si è conclusa con la beatificazione di Maurizio Mangialardi proclamata in coro. E a proposito di messaggi positivi bilanciati da azioni prudenti a corollario del marzo emergenziale che stiamo vivendo, il recupero di un colloquio costante, per quanto di facciata, tra Ricci e Ceriscioli meriterebbe almeno una spilla antipanico per essere suggellata.

Silvia Sinibaldi

