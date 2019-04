Ricariche elettriche, stanziati i contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTENIBILITÀPESARO Si punta sulle auto elettriche per una maggiore sostenibilità ma ancora le colonnine per la ricarica sono rare. A Pesaro per esempio c'è un impianto al parcheggio del Curvone, o alla sede della Confcommercio. A Fano l'impianto e presente al Tag Hotel. Ma occorre incentivre la diffusione. Da qui il bando Por Fesr, pubblicato, sul sito istituzionale della Regione Marche, che assegna ai Comuni 463 mila euro per posizionare colonnine elettriche di ricarica delle auto in città. Le domande scadranno il 31 maggio. Vengono...