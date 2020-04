Riapre da stamane alle 8.30 la raccolta delle domande per i buoni spesa riservati a famiglie in difficoltà economiche, che potranno utilizzarli per acquistare alimenti e altri generi di prima necessità. Anche se la data di chiusura non è stata ancora stabilita, è assai probabile che lo stop conclusivo sia venerdì prossimo alle 13. A questa nuova finestra per inoltrare le istanze potranno accedere anche altri nuclei familiari. Ai criteri precedenti, che restano comunque invariati e che continuano ad assegnare un diritto di priorità, sono state infatti aggiunte le famiglie che erano a doppio reddito fino al 23 febbraio scorso. Deve trattarsi di nuclei che abbiano subito la sospensione temporanea di entrambe le attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria e che al tempo stesso debbano pagare l'affitto. Un primo giro di erogazioni ha riguardato 1.148 famiglie senza reddito o mono reddito, che dall'amministrazione fanese hanno ricevuto prima di Pasqua buoni spesa da un minimo di 150 a un massimo di 400 euro. Ora devono essere assegnati altri 52.000 euro (ciò che è restato dei 323.000 euro stanziati dalla protezione civile) più altri 6.500 euro frutto di donazioni. «Ragionano su cifre meglio gestibili delle nostre e anche loro hanno assegnato circa il 70 per cento delle risorse», ha spiegato ieri l'assessore fanese Dimitri Tinti. Stamane è comunque prevista una video conferenza, che potrebbe risultare decisiva. Per quanto riguarda Fano, dunque, riapre da stamane alle 8.30 la piattaforma digitale sui siti www.comune.fano.pu.it e www.ambitofano.it, che resterà sempre attiva fino allo stop finale. Si può anche telefonare ai numeri 0721/887766, 0721/887481-887482 dalle 8.30 alle 13.30. Se le sei linee fossero congestionate, scrivere a buonispesa.ambito@comune.fano.it per essere richiamati.

Osvaldo Scatassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA