«Restituire i servizi e le tariffe perdute»

PESARO Con il referendum di domenica scorsa - scrive Maurizio Andreolini responsabile Cisl Pesaro - i cittadini si sono espressi positivamente in merito alla fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo con Pesaro. Un risultato importante, uno dei pochi con queste modalità, (incorporazione), che sono andati a buon fine su tutto il territorio nazionale. Premesso che la Cisl, così come le altre Confederazioni, ha da tempo supportato tutti i percorsi di aggregazione tra Comuni utili per poter offrire servizi ai cittadini sempre più efficaci ed efficienti, riteniamo fondamentale che non appena ci sarà l'ok definitivo si inizi a restituire ai cittadini di Monteciccardo ciò che purtroppo hanno perso in termini di servizi e di tasse in questi anni dando loro pari opportunità e dignità dei concittadini pesaresi. Pesaro ha validato solo pochi mesi fa il suo documento programmatorio a grande respiro, Pesaro 2030. Ora pensiamo dunque che fin da subito tale documento debba essere aggiornato con le necessità di quei cittadini e, lette oggi le dichiarazioni del sindaco Ricci, siamo certi che tutto ciò sarà una priorità. Bene dunque il percorso indicato; progettare insieme il futuro a partire dai cardini di uno sviluppo sostenibile che sono l'istruzione, i servizi, lo sviluppo della manifattura e del lavoro in senso lato. L'auspicio poi che facciamo a questo territorio e a noi stessi è che in futuro, attraverso percorsi condivisi con i cittadini, possiamo vivere altri momenti aggregativi tra istituzioni che possano nello stesso tempo permettere di far sopravvivere le singole storie e di far crescere la qualità della vita di chi anima i territori.»

