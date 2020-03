«Ressa esagerata il pronto soccorso rischia il collasso»

PESARO Sulla situazione di Marche Nord è intervenuto anche il presidente della regione Luca Ceriscioli: « Sono due giorni che abbiamo il Pronto soccorso di Marche Nord preso d'assalto» . È l'amara considerazione del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, che prende atto di come finora si siano rivelate inutili le indicazioni date ai cittadini, relativamente ai comportamenti da tenere in caso di presunti sintomi di Coronavirus. «Fare prevenzione è la cosa migliore a cominciare dai comportamenti individuali- continua Ceriscioli-. Se sono stato in una zona a rischio e presento sintomi devo chiamare il medico di famiglia o contattare il numero verde e non andare al Pronto soccorso. È il messaggio su cui abbiamo insistito di più ed invece, purtroppo, sono due giorni che il Pronto soccorso di Marche Nord viene preso d'assalto. Un problema molto grave e diventa uno dei carichi più pesanti per il sistema sanitario. Adesso interessa una parte del territorio ma rischia mano a mano di riguardare l'intera la regione». La linea ribadita dal governatore marchigiano è quella di non sottovalutare ma neppure sopravvalutare l'emergenza Coronavirus. «Non è la peste bubbonica ma nemmeno una banale influenza- conclude-. L'eccessiva sottovalutazione genera comportamenti che rendono il fenomeno ancora più pesante mentre un eccesso di sopravvalutazione non corrisponde al vero e non fa bene alle persone. Sapere che è due volte più infettante dell'influenza normale e che nel 20% dei casi può provocare effetti importanti come la polmonite virale, significa dare la giusta misura».

Silvia Sinibaldi

