Repubblica: per il teatro sarà una sala tutta nuova

PESARO L'intervento: entro fine marzo o nella prima decade di aprile, verrà anche completato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e la nuova vita della sala della Repubblica del teatro Rossini. «E' notizia di questi giorni entra nel merito l'assessore alla Cultura Daniele Vimini l'affidamento dei lavori al gruppo Startt, studio di architettura e trasformazioni territoriali dell'architetto Simone Capra e con sede a Roma, che fra l'altro si sta occupando anche dell'intervento di restauro e musealizzazione del museo Oliveriano. Ora ci sono 70 giorni di tempo per la presentazione del progetto esecutivo con l'intento di partire entro fine agosto dopo il Rossini Opera Festival. Si tratta di un cantiere complesso, per questo dovremo valutare l'organizzazione dei lavori che risulti più adeguata e che permetta di mantenere sempre aperta la sala principale del Rossini e senza mettere in difficoltà la programmazione della stagione teatrale di prosa. Tutto per realizzare un'unica ala o grande sala aperta alla città che possa portare all'interno eventi legati alla cultura, alla musica e alla danza. L'ultima novità che interessa il teatro - conclude Vimini - è l'arrivo di un ulteriore stanziamento aggiuntivo alle risorse già previste per Sala della Repubblica. Parliamo di 100mila euro che siamo riusciti ad intercettare grazie all'impegno del consigliere regionale Biancani, risorse utili che impiegheremo per alcuni interventi di consolidamento necessari alla struttura storica».

